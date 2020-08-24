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Dünya

Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısını alacak ilk ülke belli oldu

24 Ağustos 2020 17:30

Rusya’da Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği ve Rusya Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı Covid-19 aşısını alacak ilk ülkenin Belarus olacağı belirtildi.

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