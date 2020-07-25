Rusya'nın doğusunda Kremlin karşıtı protestolar devam ediyor

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Rusya'nın en doğusunda bulunan Habarovsk Krayı'nda binlerce kişi, tutuklanan valilerinin yerine bölgede hiç yaşamamış birinin atanmasına tepki göstererek bu hafta sonu da sokaklara döküldü.

Haftalardır süren protestoların devamında büyük kalabalık, tutuklanan vali Sergey Furgal'ı destekleyen posterler taşıdı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sloganlar attı.

Protestocular bölgesel yönetim binasının bulunduğu Lenin Meydanı'na geldikten sonra Putin'i istifaya davet etti.

Polis, Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık toplanmaların yasaklı olmasına rağmen eylemlere müdahale etmedi.

Habarovsk yetkilileri eylemlere 6 bin 500 kişinin katıldığını söylerken, muhalif gruplar sayının 90 bin civarında olduğunu ifade etti.

Kremlin, bu hafta yaptığı açıklamada eylemleri bölgenin dışındaki muhalif aktivistlerin "körüklediğini" ifade etmişti.

Vali Sergey Furgal, geçen haftalarda cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı ve Moskova'ya götürüldü. Rusya Soruşturma Komitesi, Furgal'ın 2004 ve 2005 yıllarında bazı iş insanlarının öldürülmesi için emir verdiğini iddia ediyor

Eski bir tüccar olan 50 yaşındaki Furgal, Rusya Parlamentosu'ndaki en büyük üçüncü parti olan aşırı sağcı Liberal Demokrat Parti'nin üyesi. Furgal, 2018 seçimlerinde Vladimir Putin'e yakın Birleşik Rusya Partisi'nin gösterdiği adayı yenmeyi başaran nadir isimlerden biriydi.