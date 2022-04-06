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Dünya

Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği'nin duvarına çarpan araçtaki kişi hayatını kaybetti

Aracıyla Büyükelçilik duvarına çarpan kişi, yangın nedeniyle hayatını kaybetti

06 Nisan 2022 11:41

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir kişi arabasıyla Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği binasının duvarına çarptı. Arabasıyla duvara çarpan kişinin yanan araçta hayatını kaybettiği öğrenildi. 

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde arabasıyla Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğinin duvarına çarpan kişi yanan araçta hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri kaza sonucu çıkan yangına acil müdahalede bulundu, bölge trafiğe kapatıldı. Romanya polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, kaza yapan araçtaki tek kişi olan Bogdan Draghici'nin, Babaların Haklarını Koruma Derneği'nin eski başkanı olduğu ve üvey kızına cinsel istismardan ceza aldığı belirtildi.

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