Rusya'nın Ankara Büyükelçisi: Yaptırımlar bize geri adım attırmaz, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra daha kötü şartlar gördük

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırma kararından sonra Batı'nın uyguladığı ağır yaptırımların "Rusya'ya geri adım attırmayacağını" söyledi ve "İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra daha kötü şartlar yaşadık, bunu da atlatacağız" diye konuştu.

Gazete Duvar'dan Aydın Sezer'e konuşan Yerhov, " Zor günler geçireceğiz. Ama durum, sözüm ona 'uygar dünyanın' Rusya’ya arkasını döndüğü ve onunla bütün diplomatik, ticari, iktisadi ve insani ilişkilerini kopardığı 1917 Devrimi’nden sonra olduğundan daha zor değil. Ülkenin üçte birinin yıkıntılar altında bulunduğu, fabrikalar ve tarlalarda o dönemin Nazileriyle kanlı muharebelerin neticesi olarak kaybettiğimiz milyonlarca el ve beyinden yoksun kaldığımız II. Dünya Savaşı’ndan sonra olduğundan daha zor değil" dedi.

Yerhov, "Eminim, Rusya’nın içinde, toplumumuzun bağrında, üretici ve manevi bir temel; güçlerimizi açığa çıkararak, artık ne Rolls Royce ve Mercedes almaya, ne de bizi çıkararak cezalandırmak istedikleri “Eurovision” ve “toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi” gibi düşkün ve ahlaksız batı eğlencelerine ihtiyaç duymayan bir ülkeyi inşa etmemize olanak sağlayacak bir destek bulabileceğiz" diye konuştu

Yerhov, Türk iş insanlarına, "İşinizi siyasi konjonktür ve duyguların etkisinden korumak için çaba gösteri" diye seslendi.

Aydın Sezer, Büyükelçi'nin Türkiye - Rusya ilişkilerinin güncel durumuna yönelik sorulara yanıt vermek istemediğini belirtti.