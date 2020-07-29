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Dünya

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden vize açıklaması

29 Temmuz 2020 10:43

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada bugünden itibaren Türkiye’deki Rus diplomatik temsilcilikleri üzerinden Türk vatandaşlarına ve Türkiye’de oturma izni bulunan yabancılara, tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacağı duyuruldu.

Büyükelçiliğin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren Türkiye’de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde TC vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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