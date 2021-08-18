Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi: Kabil, Taliban kontrolünde daha güvenli hale geldi

Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitry Zhirnov, Taliban'ın başkent Kabil'deki uygulamalarıyla ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu. Zhirnov, Rusya'da resmen terör örgütü diye tanımlanan Taliban'ın ilk 24 saatte Kabil'i önceki yetkililere kıyasla daha güvenli hale getirdiğini söyledi.

Moskova merkezli Ekho Moskvy radyosuna pazartesi günü konuşan büyükelçi, "Durum barışçıl ve iyi; şehirde her şey sakinleşti. Kabil'de şu anda Taliban yönetimindeki durum Eşref Gani yönetiminden daha iyi" dedi ve ekledi:

"Dün rejim kağıttan bir ev gibi düştü. Bir düzensizlik hissi, bir güç boşluğu vardı ve yağmacılar sokaklara çıkmıştı."

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Zhirnov, ilk önce Taliban'ın silahsız üyelerinin başkente girdiğini ve hükümetle ABD güçlerinden silahlarını teslim etmelerini istediğini aktardı. Büyükelçiye göre silahlı militanlar, Gani'nin sokağa çıkma yasağı koyması ve ülkeyi terk etmesinden sonra şehre girdi.

Zhirnov ayrıca, Afganistan'da 100'den fazla personeli bulunan Rus Büyükelçiliği'nin güvenliğini sağlamak için Taliban'la ayrıntılı görüşmeler yapacağını ekledi. Büyükelçi, Taliban'ın önceki anlaşmalara uygun olarak, Rus diplomatları koruma sözü verdiğini vurguladı.