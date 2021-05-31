Rusya'nın 21 yıldır yayın yapan bağımsız haber sitesi Newsru, siyasi iklim nedeniyle kapanma kararı aldı

T24 Dış Haberler

Bağımsız gözlemciler tarafından basın özgürlüğünün en alt seviyelerde olduğu belirtilen Rusya'da bir köklü bağımsız medya kuruluşu daha kapanma kararı.

Newru.com, reklam gelirlerindeki düşüşün kapanma kararı almasında önemli rol oynadığını belirtti.

Siteden yapılan açıklamada 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin ardından Batı merkezli şirketlerin reklam vermeyi azalttığı, 2021'de ise sitenin reklam verecek firma bulmakta iyice zorlanmaya başladığı belirtildi.

Bağımsız haber sitesi aynı zamanda Rusya'da sıklıkla tarafsız yayın organlarına ''yabancı ajan'' ilan etme gibi hamlelerle baslı kurduğuna dikkat çekerek, mevcut siyasi iklimin de kararda etkili olduğunu ifade etti. Yayının yönetimi mevcut yasaların kendilerini de etki altına alabileceğini bildirdi.

Newsru'nun Yazı İşleri Müdürü Yelena Berenitskaya, ekibinin yeni projeler üzerinde çalışmayı planlamadığını ifade etti.

Newsru.com, 2000 yılında Rusya'da ''İnternetin Babası'' olarak bilinen Anton Nozik tarafından ntv.ru adı ile kurulmuştu. Rusya'nın en büyük kuruluşlarından Gazprom'un 2002 yılında ntv'nin kontrolünü alması Sovyet sonrası dönem basın özgürlüğü için bir dönüm noktası olarak görülmüştü.

Site, bugüne kadar yayımladığı haberleri kaldırmayacağını açıkladı.