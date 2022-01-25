Rusya, Navalni'yi "teröristler ve radikaller" listesine ekledi

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Moskova, tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni ve kendine en yakın isimleri "teröristler ve radikaller" listesine ekledi.

Moscow Times'ın aktardığına göre muhalif liderin ismi, Rusya Finansal Gözlem Servisi tarafından hazırlanan listede görüldü. Veri tabanına Rus yetkililerin "terör veya radikalizm aktivitelerinde yer aldığına veya bu faaliyetlere destek verdiğine inandığı" insanlar ekleniyor.

Listede Navalni'nin hareketinde üst düzey pozisyonlarda yer almış isimlerin de bulunduğu görüldü.

Noviçok zehirlenmesi sebebiyle Almanya'da tedavi gören Navalni, Rusya'ya döndüğü tarih 17 Ocak 2021'de eski dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Sheremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.