Rusya, Navalni'nin grubuna faaliyetlerini durdurma emri verdi

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Rus savcılar tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin bölgesel ofislerinin kapatılması emri verdi. Navalni'nin ekibi, alınan kararın muhalif liderin siyasi hareketinin kapatılması anlamına geleceğini söyledi.

Moskova'da bir mahkeme, Navalni'nin Anti-Yozlaşma Örgütü'nü(FBK) "radikal" grup ilan etmek üzere ilgili süreci başlattı. Savcılar, grubun Terörle Mücadele Komitesi'nin listesine eklenmesini talep etti.

FBK'nin direktörü Ivan Zıdanov, "Navalni'nin ofislerinin ve FBK'nin faaliyetleri an itibariyle durduruldu" dedi.

Navalni'nin Moskova ofisi, "Normal şekilde çalışamayacaklarını" söyledi.

Rusya'nın birçok noktasında geçen hafta Navalni yanlısı büyük protestolar düzenlenmişti.