Rusya, Navalni ile bağlantılı 49 siteyi kapattı

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Rusya'nın internet denetleme kurumu, tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni ile bağlantılı 49 internet sitesini kapattı. Kapatılan siteler arasında Navalni'nin üst düzey yetkililere yönelik yozlaşmayı incelediği dosyaların bulunduğu sayfa da var.

Navalny.com, pazartesi öğleden sonra erişilemez hale geldi. Rusya'da siteye giren kullanıcılar, sayfanın Rusya'nın "bilgi yasası" kapsamında kapatıldığına dair bir uyarıyla karşılaştı. Roskomnadzor, sitenin Başsavcılık emriyle kapatıldığını belirtti.

RIA Novosti, Roskomnadzor'un sitelerin "propaganda ve radikal görüşler nedeniyle kapatıldığını ifade etti.