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Dünya

Rusya, NATO'yu 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak saydı

Rusya, ulusal güvenlik strateji belgesini yeniledi

01 Ocak 2016 16:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun genişlemesini ulusal güvenliğe tehdit olarak niteleyen güncelleştirilmiş yeni ulusal güvenlik strateji belgesini imzaladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre belgede, Rusya’nın "bağımsız iç ve dış politikasının" ABD ve müttefiklerinin “karşı hamle” yapmasına neden olduğu belirtiliyor ve bu ülkelerin küresel olaylarda hakimiyet kurmaya çalıştığı öne sürülüyor.

Ukrayna’da 2014’te başlayan kriz, Rusya ile Batı’nın ilişkilerini hızlı bir şekilde bozmuştu.

Rusya 2014’te Ukrayna krizi ve NATO’nun Doğu Avrupa’daki varlığını dikkate alarak askeri doktrinini değiştireceğini açıklamıştı.

Putin’in danışmanlarından Mihail Popov o dönem, son yıllarda NATO’nun genişlemesinin ittifakın Rusya sınırlarına yaklaşması anlamına geldiğini ve bunun ülkesinin güvenliği için bir “dış tehdit” olduğunu söylemişti.

2009’da Arnavutluk ve Hırvatistan NATO üyesi oldu. Bosna, Gürcistan, Makedonya ve Karadağ da üyelik sürecinde.

Ulusal Güvenlik Stratejisi altı yılda bir güncelleniyor.

Yeni strateji belgesinde, "karmaşık ve birbiriyle bağlantılı bir niteliğe sahip yeni tehditler karşısında Rusya askeri kapasitesini güçlendiriyor" deniyor ve NATO’nun Rusya’nın sınırlarında askeri potansiyelini güçlendirmesinin uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğu savunuluyor.

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