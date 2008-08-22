Rusya, NATO'ya küstü

Gürcistan krizinin ardından NATO'nun Moskova aleyhinde kararlar alması üzerine Rusya da NATO ile askeri ilişkilerini geçici olarak dondurduğu bildirildi.



RIA ajansının haberine göre, Rusya'nın NATO büyükelçisi, "NATO ile ilişkiler çok yönlü bir konu ve Rusya siyasi liderliği bu ilişkilerin hangi biçimi alacağını belirleyinceye kadar, Savunma Bakanlığı ittifak ile askeri ilişkileri dondurdu" dedi.



NATO sözcüsü Carmen Romero da, NATO'nun, askeri kanallardan Rusya Savunma Bakanlığı'nın "Rusya ve NATO ülkeleri arasındaki uluslararası askeri işbirliklerini ilerde alınacak bir karara kadar durdurma" kararı aldığını öğrendiklerini açıklamıştı.



Güney Osetya’ya saldıran Gürcistan’a Rusya’nın bombardıman ve işgalle yanıt vermesini değerlendirmek üzere önceki gün dışişleri bakanları düzeyinde toplanan NATO Konseyi, Moskova’ya “İlişkiler hiçbir şey olmamış gibi sürdürülemez” demişti. NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer de, Rusya’yla Gürcistan’da işgali sürdüğü müddetçe işbirliğini durdurduklarını belirtmişti.

