Rusya, NATO'nun füze kalkanına karşı harekete geçti!

T24 - ABD yönetiminin Arupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması (AKKA) çerçevesinde Rusya ile işbirliğini sona erdirdiklerini açıklamasının hemen ardından Başkan Medvedev beklenmeyen bir açıklama yaptı. Medvedev, “Eğer füze kalkanı projesi konusunda bir anlaşmaya varılamazsa Rusya ABD füze sistemlerini hedef alabilir” dedi ve orduya “hemen hazırlıklara başlanması” talimatını verdi.



Kaliningrad'a uzun menzilli İskendar füzeleri yerleştirilmesi, batıya ve güneye füzeler sevki de gündemde. Medvedev, NATO tehdidi unsurlarını sıralarken Türkiye'ye de değindi. TürkRus.com adlı sitede yer alan haber şöyle:





Medyedev kameraların karşısına geçti



Kremlin’de özel olarak kameraların karşısına geçen Medvedev, NATO ile füze kalkanı konusunda yürütülen görüşmelerde bir sonuca varılamadığını, Rusya’nın kendi ulusal güvenliğini sağlamak için karşı önlemlere başvuracağını açıkladı. Medvedev, füze kalkanı için NATO'nun sistem yereştirdiği ülkeler arasında Türkiye'nin da adını saydı ve tehdit olgusu karşısında gerekli önlemleri almanın kaöınılmaz olduğunu vurduladı.



Medvedev, “Eğer ABD Avrupa füze savunma kalkanından çıkmazsa, biz de START Anlaşması ve silahsızlanma sürecinden çekiliriz” dedi.



İşte Medvedev’in açıklamalarından bazı başlıklar:



“Rusya, kendi sınırlarına ve denizlerine füze sistemlerinin yerleştirilmesi karşısında kaygılıdır.





Medyedev: Bize endişelenmeyin diyorlar ama...



''Bize “Bu füze kalkanı size karşı değil, endişelenmeyin” diyorlar, buna sakinleştirmek diyorlar. Bu, hükümetler düzeyinde böyle ifade ediliyor. Ama kimi ülkelerin yasama organlarında konuşulurken (ABD'den bahsediliyor) doğrudan ‘Bu size karşı yapılıyor’ diyorlar. Bunu net olarak kağıda dökelim, hukuki geçerliliği olan belge yapalım dediğimizde sert şekilde reddediyorlar.



Biz, kısa süre sonra, diyelim ki beş, altı ya da sekiz yıl sonra savunma potansiyelimizi zayıflatacak bir programı kabul edemeyiz. Avrupa Füze Kalkanı projesi uygulanmaya başlandı. Ve maalesef uygulaması hızla sürüyor. Şu an Polonya’da, Türkiye’de, Romanya’da, İspanya’da var.''





'Gerekirse füze sistemlerini tahrip ederiz'



''Orduya, tehdit yaratacak potansiyel füze sistemlerine karşı gerekli önlemlerin alınması, eğer gerekirse tahrip ve kontrol edilmeleri için önlemler geliştirilmesi talimatını verdim. Alınacak önlemler eşit karşılıkta, etkili ve maliyetsiz olacak.



Verdiğim emirle, Rusya’yı hedef alabilecek olası bir saldırıya karşı önlem olarak Savunma Bakanlığı derhal radar uyarı sistemlerini Kaliningrad’a (Baltık Denizi) yerleştirecek. Bu sayede Rusya’nın öncelikle stratejik nükleer güçleri korunacak.



Rusya, eğer bu önlemler yetersiz kalırsa, batıya ve güneye modern silah sistemleri yerleştirerek, gerektiğinde Avrupa’nın füze kalkınma sistemini imha edecek önlemleri alacak. Bu adımlardan biri Kaliningrad bölgesine İskander (uzun menzilli baslistik füzeler) füzeleri yerleştirmek olacak.”



Medvedev'in bu tarihi açıklamasınan önce, bu sabah NATO kanadından gelen haber tansiyonu yükseltmişti.



Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Arupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması (AKKA) çerçevesinde Rusya ile işbirliğini sona erdirdiklerini açıkladı. Moskova Mart 2007’de NATO ülkelerinin doğuya doğru ilerlemelerini gerekçe göstererek tek taraflı olarak AKKA anlaşmasını askıya aldığını ilan etmişti. Ağustos 2008 Gürcistan-Rusya savaşının ardından yeniden uzlaşı için çalışan taraflar anlaşmada herhangi bir ilerleme sağlayamadı.



Avusturya’nın beşkenti Viyana’da değerlendirmede bulunan Nuland, “Bugün burada AKKA anlaşmasının Rusya’ya bakan yönü ile ABD’nin tüm yükümlülüklerini sona erdirdiğini ifade edebiliriz” dedi. Nuland son dört yıldır diğer AKKA’ya taraf ülkelerle birlikte sürdürülen diplomatik çözüm arayışlarından herhangi bir sonuç alınamadığını hatırlattı.





ABD: Rusya işbirliğine olumlu cevap vermedi



Rus basınında yer alan bilgilere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nuland, AKKA Anlaşması’nın öngördüğü şekilde Rusya’nın konvansiyonel güçleri ile ilgili bilgi paylaşımı yapmadığını ve gözlemci gönderme taleplerine de olumlu cevap vermediğini aktardı.



Ülkesinin Rusya dışındaki AKKA’ya taraf ülkelerle anlaşmanın gereklerini yerine getirmeye devam edeceğini kaydeden sözcü, ABD’nin şeffaflık ve istikrarı teşvik etmek ve Avrupa’da güven inşa etmek için uzun süredir çaba gösterdiğini, ABD’nin Avrupa’da önemli bir kuvvet değişimi olması durumunda yine de Rusya’yı bilgilendirebileceğini hatırlattı.



AKKA anlaşmasının ilk versiyonuna 1990 yılında 16 NATO ülkesi ve 6 Varşova Paktı ülkesi imza koymuştu. 1992’de yürürlüğe giren anlaşmaya göre tank, top, zırhlı araç, saldırı helikopterleri ve savaş uçakları dahil olmak üzere beş ayrı kategoride dengenin kurulması ve bilgi paylaşımının yapılması öngörülüyordu. Sovyetler’in dağılış sürecinde uygulamada olan anlaşma, askeri ve siyasi yapının tamamı ile değişmesinin ardından 1999’da yenilendi. Yenilenen anlaşmaya Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan imza koyarken, NATO ülkeleri Rusya’nın Gürcistan ve Moldova’da bulunan askerlerini gerekçe göstererek parafe etmedi.



NATO’nun doğuya doğru genişlemesi, ABD’nin Avrupa’da kurmayı planladığı füze savunma sistemi ve diğer NATO ülkelerinin AKKA’nın yenilenen versiyonunu imzalamamalarını gerekçe göstererek Aralık 2007’de anlaşmayı tek taraflı olarak askıya aldığını ilan etmişti.





