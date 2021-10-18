Rusya, NATO misyonunu askıya alma kararı verdi

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Rusya, NATO'nun 8 çalışanının görevden alma kararına karşılık olarak gelecek ay itibariyle NATO misyonlarının görevlerini askıya alma kararı verdiklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada NATO'nun Moskova'daki askeri misyonunun akreditasyonlarının 1 Kasım itibariyle iptal edileceğini ve NATO'nun isterse Moskova'yla Brüksel'deki Rusya büyükelçiliği aracılığıyla iletişim kurabileceğini ifade etti.

Ekim ayı başında NATO, gizlice istihbarat subayı olarak çalıştıklarını iddia ettiği sekiz Rus çalışanı askeri ittifaktan ihraç etmiş, böylece karargahta çalışabilecek Rus ekibinin büyüklüğü yarıya indirilmişti.