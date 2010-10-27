-RUSYA, NATO İLE İŞBİRLİĞİ İÇİN ŞART KOŞTU MOSKOVA (A.A) - 27.10.2010 - Rusya, NATO ile yapılacak her türlü yeni işbirliğini, özellikle doğu Avrupa'daki yeni NATO üyesi ülkelere ittifak tarafından gönderilecek asker sayısının sınırlandırılması şartına bağladı. Rusya'nın saygın ekonomi gazetelerinden Kommersant'ta yayımlanan haberde, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in, Moskova ve NATO arasındaki ilişkileri düzeltmek için gelecek ay yapılacak NATO zirvesine katılacağı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise Kommersant'a yaptığı açıklamada, Moskova'nın NATO'dan soğuk savaşın sona ermesinden itibaren ittifaka üye olan ülkelere gönderilecek "önemli askeri kuvvetlerin" sınırlandırılmasını istediğini söyledi. Haberde, Moskova'nın bu talebinin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'e geçen yıl aralık ayında sunduğu Rusya-NATO İşbirliği Anlaşması taslağında yeraldığı ifade edildi. Ryabkov, Moskova'nın isteğini doğrulayarak, "NATO'ya yakın zamanda üye olan ülkelerdeki askeri faaliyetlerin tahmin edilebilme seviyesinin, şu andakinden çok daha yüksekte olmasını istiyoruz" dedi. Analistler, Rusya'nın bu talebenin özellikle Rusya'nın hükümranlığından kurtulmak için NATO'ya üye olan Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nin tepkisine neden olacağını belirtiyorlar. Rusya'nın NATO özel temsilcisi Dimitriy Ragozin de Kommersant'a yaptığı açıklamada, Moskova'nın asker sayısını, saldırmazlık anlaşmalarını hukuki açıdan da bağlayıcı kılmak için sınırlandırmak istediğini söyledi. -NATO HENÜZ YANIT VERMEDİ- Haberde, NATO'nun Moskova'nın bu önerisine şu ana kadar sesiz kaldığı ve bunun gerekçesinin de Rusya'nın önerisindeki "önemli askeri kuvvetler" ibaresinin belirsizliği olduğu belirtildi. Adı açıklanmayan bir NATO yetkilisi de gazeteye yaptığı açıklamada, "Lavrov bahsettiğiniz yasal bağlayıcılığı olan belgeyi imzalamamızı önerdi. Ama bunun nasıl sonuçlanacağı hakkında konuşmak çok zor. Ülkelerin kendilerini savunma hakkı olmalı" dedi. Haberde ayrıca, Rusya'nın NATO'dan ABD'nin füze kalkanı planına karşı daha fazla güvence istediği, NATO'nun da buna karşılık Rusya'nın Afganistan'da daha fazla işbirliği yapmasını istediği kaydedildi. Kommersant, Rasmussen'in Medvedev'in de katılacağı NATO'nun 19-20 kasımda Lizbon'da yapılacak zirvesi öncesinde Moskova'ya gelmesinin beklendiğini yazdı.