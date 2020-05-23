Rusya, NATO hava sahasına yaklaştı; Bulgaristan, Romanya ve Türkiye jet havalandırdı

T24 Dış Haberler

Rusya savaş uçaklarının 19 Mayıs'ta NATO hava sahasına yakın aktivite göstermesinin ardından Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'den jetlerin havalandığı açıklandı.

NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ilk önce Romanya'nın Rus uçaklarının hava sahasına yaklaştığını gördükten sonra MiG-21 jetleri havalandırdığını bildirdi. Açıklamaya göre Rumen jetleri Rus uçaklarını takip etti ancak yaklaşmadı. Uçakların NATO hava sahasına daha da yaklaşmasının ardından Bulgaristan'ın da birkaç jet havalandırdığı açıklandı.

Açıklamalara göre iki Rus Tu-22'si ve onlara eşlik eden iki SU-27 daha sonra doğuya yönelerek Türkiye hava sahasına yaklaştı. Bunun üzerine Türk Hava Kuvvetleri F-16'ları havalandırdı.

Rus uçakların Karadeniz kıyısından kuzeye doğru yöneldiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "NATO hava sahasını korumaya kararlıdır ve karşılık verme kabiliyetine dair açık bir sinyal göndermiştir" denildi. NATO Müttefik Hava Komutanlığı, ittifâkın her köşesinde "Hızlı Reaksiyon Alarmı" jetlerinin hava sahsı yakınlarındaki belirsiz hareketlenmeler için 7 gün 24 saat havalanmaya hazır olduğunu hatırlattı.