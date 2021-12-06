Rusya: NATO casus uçağı felakete sebep oluyordu; iki yolcu uçağı rota değiştirmek zorunda kaldı

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Moskova, Karadeniz'de bir NATO casus uçağı ile Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait bir uçağın neredeyse çarpıştığını duyurdu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Kurumu'ndan yapılan açıklamada cuma günü NATO CL600 gözlem uçağının Tel Aviv'den Moskova'ya 142 kişiyi taşıyan uçağın rotasına doğru alçaldığını ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre Aeroflot uçağı, pilotlar casus uçağı çıplak gözle gördükten sonra 500 metre kadar alçalmak zorunda kaldı. Soçi'den Üsküp'e uçan ikinci bir uçağın da rota değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Kurum, çarpışmayı önemek için uçakların rotasının hızlıca değiştirildiğini ve tanımlanamayan uçağın radyo çağrılarına cevap vermediği belirtildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Kurumu, uçağın hangi ülkeye ait olduğuna dair açıklama yapmazken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, pazar günü yaptığı açıklamada ABD'ye parmak doğrulttu.

"ABD Hava Kuvvetleri'nin hamleleri sivil havacılığa tehdit yarattı" diyen Zakharova, "Karadeniz'in üzerinde bir felaketin önlenmiş olması ABD ve NATO'nun umursamaz bir şekilde insanların hayatını tehlikeye atmaya devam edebileceği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.