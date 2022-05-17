Rusya, NATO başvurusu gündemde olan Finlandiya'nın iki büyükelçilik çalışanını sınır dışı edecek

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Moskova, Helsinki'nin 'benzer' hamlesine karşılık vermek için iki Finlandiya Büyükelçiliği çalışanının sınır dışı edileceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, salı günü NATO'ya üyeliği gündemde olan Finlandiya'nın büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Görüşmede Finlandiyalı Büyükelçi'ye Moskova'nın Helsinki'de görev yapan iki Rus diplomatın sınır dışı edilmesine tepkisini ilettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Rusya aynı zamanda Finlandiya'nın ''Ukrayna'ya silah sağlayarak ve Ukraynalı milliyetçilerin suçlarının üzerini örterek'' Rusya'ya karşı 'düşmanca' bir tutum takındığını iddia etti.

Finlandiya, yıllar süren askeri tarafsızlığın ardından geçen günlerde NATO'ya katılma niyetini açıklamıştı. Finlandiya ve Rusya yaklaşık bin 300 kilometre sınır paylaşıyor.