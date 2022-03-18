T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Rusya: Müzakerelerde ilerleme kaydediliyor

"İki ülkenin görüşleri en çok Ukrayna'nın tarafsızlığı ve NATO'ya katılmaktan vazgeçmesi konusunda uyuşuyor"

18 Mart 2022 21:36

Rus müzakereci Vladimir Medinski, Moskova ve Kiev'in Ukrayna'nın askerden arındırılmasıyla ilgili görüşmelerde "yarı yolda" olduklarını söyledi. İki ülkenin görüşlerinin en çok Ukrayna'nın tarafsızlığı ve NATO'ya katılmaktan vazgeçmesi konusunda uyuştuğunu ekledi.

Rus Interfax Haber Ajansı'na göre, Medinski müzakere ekiplerinin Ukrayna'nın NATO'ya katılmaya çalışmaması durumundaki güvenlik garantilerini tartıştığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü, Moskova'nın Ukrayna ile barış anlaşması yapması konusundaki kesin taleplerini söyledi.

Bunların başında Ukrayna'nın tarafsız olması ve NATO'ya katılmak için başvurmaması gerektiğini kabul etmesi yer alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bunu zaten kabul etmişti.

Talepler arasında, Ukrayna'nın, Rusya için bir tehdit oluşturmadığından emin olmak adına silahsızlanma sürecinden geçmesi ve Rusçanın korunması da var.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir
rusyaukraynamüzakereputinzelenski
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24