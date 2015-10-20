Rusya muhaliflerin köyüne saldırdı; 42 ölü

Rus ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye'deki Cebel el-Ekrad Dağı'nda muhaliflerin denetimindeki Bişurfa köyüne düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 42 sivil öldü.

Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Suriye'nin liman kenti Lazkiye'nin doğusunda bulunan Bişurfa köyüne düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 42 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Bişurfa köyündeki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus ordusuna ait savaş uçakları Lazkiye'nin doğusunda yer alan Cebel el-Ekrad Dağı'ndaki muhaliflerin kontrolünde bulunan Bişurfa köyüne düzenlediği hava saldırısında 42 sivil yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Saldırıda yaralananların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığını ifade eden yetkililer, sivil savunma ekiplerinin saldırı sonucu yıkılan evlerin enkazı altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını kaydetti.

"Rus uçakları yardıma gelenleri hedef aldı"

Bölgedeki görgü tanığı Firas Hafavi de Rus uçaklarının, birinci saldırıda yaralanan ve enkaz altında kalanlara yardım eden sivillere ikinci saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Asıl kaybın ikinci saldırı sonucunda olduğuna değinen Hafavi, ''Rus uçakları Bişurfa köyünde sivilleri vurdu. Ruslar bölgeye iki hava saldırısında bulundu. Birinci saldırıda ölen ve yaralananlar oldu fakat Ruslar asıl saldırıyı bölgede yaralılara yardıma gelenlere yaptı. Ölümler esas bu sırada oldu'' dedi.