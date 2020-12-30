Rusya, muhalif lider Navalni'ye 'dolandırıcılık' soruşturması açtı

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Rusya'da yetkililer, muhalif lider Aleksey Navalni'ye dolandırıcılık soruşturması açtı. Navalni'nin organizasyonlarına yapılan bağışlardan 356 milyon rubleden (35 milyon 756 bin TL) fazlasını aralarında yurtdışı tatilleri de bulunan özel giderleri için kullandığı iddia edildi.

Rusya'da büyük suçlarla ilgilenen Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada bu paranın 'Anti Yozlaşma Fonu' için toplanan 588 milyon rubleden geldiği öne sürüldü.

Komite, Navalni'nin bu parayı, "gayrimenkul, mülk ve aralarında yurtdışı seyahatleri de bulunan kişisel giderleri için kullandığını"ifade etti.

"Bir bakıma halkın toplanan bağışlar çalındı" diyen Komite, Navalni'ye 'büyük çapta dolandırıcılık' soruşturması açıldığını ifade etti.

Navalni, suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Muhalif lider, konu ile ilgili açıklamasında suçlamaların Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından üretildiğini ifade ederken, "Ölmediğim anda beni hapse atacaklarını söylemiştim" dedi.

Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti. Muhalif lider bu taleplerden sonra, Berlin'deki Charite Hastanesi'ne hava ambulansıyla 22 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk kentinden taşınmıştı.

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edilmesinden bu yana Almanya'da yaşamını sürdürüyor.

Navalni zehirlenmesinden Kremlin'i sorumlu tutarken, Moskova suçlamaları kabul etmedi.