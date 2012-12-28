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Dünya

Rusya Muaz el-Hatib'e Suriye konusunu görüşmek için davet gönderdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Ahmed Muaz el-Hatib'e Suriye konusunu görüşmek için bir davet gönderdi

28 Aralık 2012 10:50

Rusya'nın, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Ahmed Muaz el-Hatib'e Suriye konusunu görüşmek için davet gönderdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov’ın RIA Novosti Haber Ajansına yaptığı açıklamaya göre, Rusya’nın SMDK’nın Başkanı el-Hatib’e Suriye konusunu görüşmek için bir davet gönderdi.

Bogdanov'un "Davet gönderildi, şimdi SMDK’nın elinde" dediği ifade edilen haberde, görüşmelerin Moskova’da veya Kahire ve Cenevre gibi başka kentlerde yapılabileceği belirtildi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov, daha önce yaptığı açıklamada BM ve Arab Birliği Suriye Özel Temsilcisi El Ahtar el İbrahimi’nin 29 Aralık’ta Moskova’ya geleceğini bildirmişti.

Suriye’nin başkenti Şam’da, 24 Aralık’ta Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşen İbrahimi’nin temasları ve önerileri hakkında Lavrov ile görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Rusya, dün de Şam rejimini temsil eden ve başkanlığını Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat’ın yaptığı bir heyete ev sahipliği yapmıştı.

Rusya, Suriye krizinde Cenevre’de varılan mutabakatın tek çözüm yolu olduğunu yönündeki görüşünü sık sık dile getirirken, ”Esed’in avukatı olmadığını, Suriye rejiminin değil, Suriye halkının geleceğinin önem taşıdığını” vurguluyor.

Rusya’nın Suriye politikasındaki temel parametrelerden biri olan Cenevre Mutabakatı, Şam rejimi ile muhalefetin karşılıklı rızasına dayalı olarak geçiş yönetiminde görev alacak yetkililerin belirlenmesini öngörüyor.

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