Rusya: Moskova ve Ankara arasındaki Suriye diyalogunu yeniden başlattık

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Türkiye ve Rusya arasındaki Suriye diyalogunu yeniden başlattıklarını ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Medvedev, insani yardım ve terörle mücadele gibi konularda Ankara ve Moskova arasında iyi bir iletişim kurulduğunu vurguladı.

Rusya, BMGK’da ret oyu verdi

BM Güvenlik Konseyi'nde Halep'e insani yardım ulaştırılması için çatışmalara 7 gün ara verilmesini isteyen BMGK karar tasarısı reddedilmişti. Tasarıyı Rusya ve Çin veto ederken, veto yetkisi olmayan Venezuela da ret oyu kullanmıştı. Angola'nın çekimser kaldığı oylamada 11 ülke tasarıya destek oyu vermişti.