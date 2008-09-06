Rusya, Montrö'yü BM'ye götürecek

Rusya, "Karadeniz’deki yabancı savaş gemisi sayısı yediyi buldu. 1936 Montrö Anlaşması hükümlerinin çiğnendiğini tespit edersek, BM’ye gidebiliriz" diye açıklama yaptı.

Rusya-Gürcistan savaşının ardından Karadeniz’e giriş yapan NATO savaş gemisi sayısının her geçen gün artmasına tepki gösteren Moskova, Kuzey Atlantik İttifakı’na karşı hukuk savaşı başlatacaklarını açıkladı.



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Rusya’nın Karadeniz’le ilgili yeni sert açıklamasının, Akdeniz’de konuşlanan Amerikan 6. Filosu’na ait kurmay gemisi Mount Whitney’nin Rus askerlerin kontrolündeki Gürcü Poti limanı açıklarına demir atmasıyla aynı zamana rastlaması dikkat çekti.



Moskova’daki basın toplantısında Karadeniz’de NATO savaş gemilerine karşı tepkisini dile getiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrey Nesterenko, "Rusya, Karadeniz’de sayıları artan NATO savaş gemilerine karşı güç dengesini korumak için ek güç aktarımı düşünmüyor.

Ancak şu an Karadeniz’e kıyısı olmayan üçüncü ülkeler tarafından getirilen savaş gemisi sayısı yediyi buldu. 1936 Montrö anlaşması hükümlerinin çiğnendiğini tespit edersek, uluslararası hukuk yoluna başvuracağız. Karadeniz’de gerginliği tırmandıran NATO savaş gemileri varlığını BM gündemine taşımayı düşünüyoruz" dedi.

Gerginlik tırmanıyor

Dışişleri sözcüsü Nesterenko bu açıklamayı yaptığı dakikalarda, Rus devlet TV’si Vesti, Gürcü Poti lamından naklen yayın yaparak, Rus askerlerin sahilde kurduğu mevzilerden sadece 1,5 km. uzağa demir atan Amerikan Mount Whitney savaş gemisi siluetini ekranlara getirdi. Vesti, Poti limanının Rus kuvvetleri tarafından denetlendiği ABD tarafından bilinmesine rağmen, geminin yine de bu limana gelmesini gerginliği artıracak bir gelişme olarak değerlendirdi.

ABD yönetimi ise Rusya’dan farklı olarak Poti limanında bulunan Rus askerlerin burada kalması için hiçbir yasal dayanağı olmadığını savunuyor. ABD 6. Filosu’na ait kurmay gemisinin Gürcistan halkına gıda ve hijyenik malzeme getirdiği açıklanmıştı.