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Dünya

RUSYA MODA HAFTASI BAŞLADI MOSKOVA (A.A)

01 Nisan 2011 03:15

-RUSYA MODA HAFTASI BAŞLADI MOSKOVA (A.A) - 31.03.2011 - Doğu Avrupa'nın en büyük moda haftalarından biri olan ''Rusya Moda Haftası'' Alman Mercedes firmasının desteğiyle bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı. Rus moda dünyasının altın isimlerinden Slava Zaitsev'in yeni kreasyonlarını sergilediği açılış defilesini Fresh Art Modaevi'nin kurucuları Aleksandır Siradeikan koleksiyonunun yer aldığı defile izledi. Mercedes-Benz Rusya Moda Haftası 2011-2012 Sonbahar-Kış koleksiyonlarının sergilendiği ilk açılış gününe ünlü Rus modacıların yanı sıra, bir çok yabancı tasarımcı da katıldı. Moskova'da 5 Nisan'a kadar sürecek olan Rusya Moda Haftası'na Belarus'tan Elena Tsokalenko, İspanyol Caramelo, Diktons, Etıem, Jota+ge, İtalyan İceberg, Alman Laurel, Malezyalı Farah Khan ve İngliz Marios Schwab, James Long, Louise Gray  gibi ünlü modaevleri de katılıyor. Rusya Moda Haftası'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı ve Özbekistan'ın BM temsilcisi Gulnara Kerimova'nın doğu motiflerinin ağırlıklı olduğu koleksiyonu da modaseverlerin beğenisine sunulacak. Açılış defilesindeki mistik giysi dizaynlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Zaitsev, bir sonraki koleksiyonunun tamamen doğu motiflerinden oluşacağını söyledi.

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