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Dünya

Rusya, Mısır’dan 11 bin turisti tahliye etti

Mısır’dan ülkelerine dönmek isteyen turistler için onlarca özel sefer kondu.

08 Kasım 2015 18:34

Rusya, son 24 saat içinde Mısır’dan 11 bin turisti tahliye ettiğini açıkladı. 

BBC Türkçe’nin haberine göre, Moskova, 31 Ekim’de Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinden St. Petersburg’a giden bir Rus yolcu uçağının Sina yarımadasında düşmesi üzerine Mısır’a tüm uçuşları durdurmuştu. Rusya daha önce uçağın bombayla düşürüldüğü yolundaki iddiaları reddetmişti.Mısır’dan ülkelerine dönmek isteyen turistler için onlarca özel sefer kondu. St. Petersburg’da uçakta hayatını kaybedenler için ayin düzenlendi. Ölenlerin çoğunun Rusya vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

 

Sadece el bagajı

 

Şarm eş-Şeyh’teki 3.500 vatandaşını tahliye eden İngiltere, Airbus A321 tipi uçağın bombayla düşürüldüğüne işaret eden istihbarat sonrası bu kente uçuşları askıya almıştı. Rusya, İngiltere’nin kararına tepki göstermişti. Mısır’ı ziyaret eden turistlerin üçte birine yakınını Ruslar oluşturuyor. Yetkililere göre, Rusya’nın Mısır’a uçuşları askıya alma kararı aldığı gün ülkedeki Rus turist sayısı 80 bin civarındaydı.Ülkeden ayrılan turistlere sadece el bagajı taşıma hakkı veriliyor.

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