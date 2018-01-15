T24 LogoT24 Logo
Spor

Rusya Milli Takımı, ev sahibi olduğu Dünya Kupası'ndan men edilebilir

Rusya'nın sistematik doping planı yaptığı iddiası üzerine FIFA'nın soruşturma başlattığı belirtildi

15 Ocak 2018 12:13

Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2018 Dünya Kupası ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Moskova Anti Doping Ajansı'na yakın kaynaklara edinilen bilgilere göre ev sahibi ülke, turnuva öncesi sistematik doping yapmayı denedi.

Moskova Anti Doping Ajansı’nın eski başkanı Grigory Rodchenkov’a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ev sahibi ülke, futbolcularına yönelik sistematik doping girişiminde bulundu.

İddialara göre Dünya Kupası’ndaki doping kontrolleri esnasında alınacak idrar örneklerini değiştirmeyi planlayan Rusya, Soçi’de düzenlenen 2014 Kış Olimpiyatları’nda işlediği suçun bir benzerine bulaşmayı düşünüyordu.

Ortaya çıkan bu iddialar üzerineyse FIFA’nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Eğer FIFA, Rusya’nın dopinge bulaştığına kanaat getirirse ev sahibi ülkeyi turnuvadan men edebilir. (Sözcü/Skor)

 

 

 

ETİKETLER

RusyaMilli TakımFutbolDopingİddiaFIFASoruşturmamen edilme ihtimali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24