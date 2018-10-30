Rusya: Militanlar İdlib'de yeni kimyasal provokasyon peşinde

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, "Suriye’nin İdlib bölgesindeki militanların kimyasal saldırı provokasyonu hazırlığı içinde olduğunu" öne sürdü.
Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Savçenko, "Yasa dışı silahlı oluşumların üyeleri, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırma çabalarından vazgeçmiyor" dedi.
Savçenko, "Halep bölgesi sakinlerinden Rus Ateşkes İzleme Merkezi'ne gelen bilgiye göre militanlar, Suriye ordusunu yerel halka karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla kimyasal maddeleri kullanacakları yeni provokasyon hazırlığı içindeler" diye açıkladı.