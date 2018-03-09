T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: Militanlar, Doğu Guta'daki kontrol noktasına saldırdı

Saldırının insani koridor kapatıldıktan sonra gerçekleştiği kaydedildi

09 Mart 2018 21:55

Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki militanların, Rusya denetimindeki kontrol noktasına uçaksavarlarla saldırdığı belirtildi. 

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi yetkililerinden Tümgeneral Vladimir Zolotuhin, militanların Doğu Guta'ya bağlı Muhayyam el Vafedin ilçesindeki kontrol noktasına uçaksavar silahlarıyla saldırdığını söyledi. Zolotuhin, "Doğu Guta'daki insani koridor kapatıldıktan yaklaşık yarım saat sonra el Vafedin kontrol noktasına militanlar tarafından saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırı, uçaksavar silahlarıyla gerçekleştirildi. Olay sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı" dedi.

Zolotuhin'in aktardığına göre saldırının hedefindeki bölgede insani yardım konvoyunu karşılamak için toplanan Suriyeli askerler, Rus askeri temsilciler, Rus ve yabancı gazeteciler de dahil yüzlerce kişi bekliyordu. Suriyeli askerlerin değerlendirmelerine göre saldırı, yüksek kalibreli seri ateşli uçaksavar silahlarıyla düzenlendi.

ETİKETLER

rusyasuriyedoğu gutasaldırımilitan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24