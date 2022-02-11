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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz artışı

Banka, 2022 sonunda enflasyonun yüzde 5-6 civarında olmasını bekliyor

11 Şubat 2022 14:12

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel 100 baz puan artışla yüzde 9,5'e çıkarırken gelecek toplantılardan birinde faiz artışının mümkün olduğunu söyledi.

Enflasyonun 2023 ortalarında hedeflenen seviyeye döneceğini belirten Rusya Merkez Bankası, 2022 sonunda enflasyonun yüzde 5-6 civarında olmasını bekliyor.

Rusya ekonomisindeki tedarik nedenli sıkıntılarının sadece geçici problemlerden kaynaklanmadığını belirten banka, istihdam piyasalarıyla ilgili endişelerin olduğunu ve birçok sektörde iş gücüne talebin artmasına rağmen çalışan bulmakta zorluklar yaşandığını da vurguladı.

Rusya Merkez Bankasıpolitika faizienflasyon
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