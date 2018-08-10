Rusya Merkez Bankası: Günlük döviz alım hacmini rublede istikrar için değiştirebiliriz

Siyamend Kaçmaz / Istanbul, August 10 (DHA) - Rusya Merkez Bankası, bütçe kuralı mekanizmasının gerçekleştirilmesi çerçevesinde ruble kurunun dalgalanmasının kısıtlanması için günlük yabancı döviz alımlarında düzenleme yapabileceklerini duyurdu.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, daha uzun süre içerisinde bütçe kuralları çerçevesindeki operasyonların tam hacmiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Merkez Bankası döviz piyasasındaki mevcut duruma ilişkin yaptığı yorumda son günlerde gözlemlenen ruble kurunun yüksek dalgalanmasının finans piyasasının yeni yaptırımlara normal tepkisi olduğunun altını çizdi.

Açıklamalara şu şekilde devam edildi:

“Dalgalanmadaki bu süreçler daha önce yaptırımların görüşülmesi fonunda gerçekleşti ve geçici karakterdeydi. İhracatın döviz karının satışı rubleye önceden olduğu gibi destek sağlıyor. Merkez Bankası finans istikrarı için tehditleri önlemek için yeterli araca sahip.”