Rusya MB'den bankalara para transferleri kontrolünü sertleştirme talimatı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ekim (DHA) - Rusya Merkez Bankası’nın yasadışı nakit çıkışı ile mücadele etmenin yolunu bulduğu ve bu amaçla para transferlerinin takip sistemini uygulamaya karar verdiği duyuruldu.

Merkez Bankası, bankalara para transferlerinin kontrolünün sertleştirilmesine yönelik talimatlar gönderdi.

Merkez Bankası’nın bilgilerine göre, kötü niyetli şirketler ve iş insanları paralarını perakende mağazalar, toptan ve perakende pazarlar ve lojistik merkezlerinin ticari gelirlerinin satışları üzerinden nakde çevirmeye çalışıyorlar.

Rusya’nın önde gelen bir bankasından bir temsilcinin News.ru’ya yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın bu gelirlerin genel olarak bir yan iş olarak kullanıldığı ve yasadışı nakit çıkış aracı olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti.