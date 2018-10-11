T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya MB'den bankalara para transferleri kontrolünü sertleştirme talimatı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ekim (DHA) - Rusya Merkez Bankası’nın yasadışı nakit çıkışı ile mücadele etmenin yolunu bulduğu ve bu amaçla para transferlerinin takip sistemini uygulamaya karar verdiği duyuruldu

11 Ekim 2018 14:18

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ekim (DHA) - Rusya Merkez Bankası’nın yasadışı nakit çıkışı ile mücadele etmenin yolunu bulduğu ve bu amaçla para transferlerinin takip sistemini uygulamaya karar verdiği duyuruldu.
Merkez Bankası, bankalara para transferlerinin kontrolünün sertleştirilmesine yönelik talimatlar gönderdi.
Merkez Bankası’nın bilgilerine göre, kötü niyetli şirketler ve iş insanları paralarını perakende mağazalar, toptan ve perakende pazarlar ve lojistik merkezlerinin ticari gelirlerinin satışları üzerinden nakde çevirmeye çalışıyorlar.
Rusya’nın önde gelen bir bankasından bir temsilcinin News.ru’ya yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın bu gelirlerin genel olarak bir yan iş olarak kullanıldığı ve yasadışı nakit çıkış aracı olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaEkim DHARusya Merkez BankasınınMerkez BankasıMerkez BankasınınRusyanınNews
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24