Rusya marketlerinde panik hâli: "Sovyetler Birliği'ne geri dönüyoruz"

Rusya’da Ukrayna’ya yönelik işgalin başlamasıyla vatandaşlar panik alışverişine yönelmeye başladı. Ülkenin dört bir yanında marketlerde temel ihtiyaçlar için uzun kuyruklar oluşurken uzmanlar ve vatandaşlar bir aydır yaşanan durumu “Sovyetler Birliği dönemindeki uzun kuyruklara” benzetti.

The Guardian, Rusya’nın Ukrayna işgalinin birinci ayında Rus halkının küresel ekonomide giderek izole olan ve değer kaybeden ruble ile savaş paniğinin birleşimiyle marketlere akın ettiğini aktardı.

Mart ayının başından itibaren yerel marketlerde şeker ve karabuğdayın sürekli olarak tükendiği belirtilen haberde, çeşitli şehirlerde temel gıdaların satışı için özel marketler açıldığı aktarıldı.

Haber için konuşan bir Rus vatandaşı “İnsanlar birbirlerine nereden şeker alabileceğinin bilgisini paylaşıyor, bu delice. Çok komik ve üzücü bir durum Bir ay önce iyiydik ve şimdi 1990’lardan bahsediyor gibiyiz.” dedi.

Rusya’da insanların marketlerde şeker alabilmek için birbiriyle yarıştığı anların görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Rusya’nın Omsk bölgesi valisi “Şu an şekerle birlikte yaşananlar toplumda panik modu yaratıyor” dedi.

Uluslararası Finans Enstitüsü’nden ekonomist Elina Ribakova, duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede “Sanırım yavaş yavaş Sovyetler Birliği dönemine geri dönüyoruz. Hükümet değişmedikçe bunun geçici bir şok olduğunu, sonra liberal demokrasiye ve dünyayla entegre olacağımızı düşünmüyorum” dedi.