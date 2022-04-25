Rusya: Mariupol'deki sivillerin sığındığı Azovstal'da insani koridor açılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Mariupol kentinde askerler ve sivillerin sığındığı Azovstal çelik imalat tesisi çevresinde ateşkes ilan etti.
The Moscow Times’ın aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus güçlerinin ele geçirdiğini açıkladığı Mariupol’de bulunan sivillerin sığındığı Azovstal çelik imalat tesisinden çıkışlar için insani koridor oluşturulacağını açıkladı.
Ukrayna hükûmeti, Azovstal’da yüzlerce sivilin saklandığını belirtmiş, insani koridor teklifinde bulunmuştu.
Çelik imalat tesisinin aynı zamanda Ukraynalı askerlerin Mariupol’de sığındığı tek nokta olduğu biliniyor.