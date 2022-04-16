Rusya: Mariupol'de kontrolü ele geçirdik

Rusya'nın açıklanmasının doğrulanması halinde Moskova yönetimi savaşta bu zamana kadar ki en büyük kazanımı elde etmiş olacak.

Şehir harabeye döndü; 5 bin sivil hayatını kaybetti

Rus bombardımanlarından en ağır hasarı alan şehir olan Mariupol'de yaklaşık 5 bin sivil ölürken, binaların yüzde 90'ından fazlası kullanılamaz hale geldi.



Rusya coğrafi olarak stratejik öneme sahip kenti ele geçirmek için işgalin başından bu yana var gücüyle saldırıyordu. Kentte kaç sivil kaldığı bilinmiyor. Mariupol, Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan önemli kapılarından biri olarak görülüyor.