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Dünya

Rusya: Mariupol'de kontrolü ele geçirdik

"Mariupol'un tüm yerleşim bölgeleri Ukrayna güçlerinden temizlendi"

16 Nisan 2022 21:51

Rusya, haftalardır yoğun çatışmaların yaşandığı Mariupol'ün tüm yerleşim bölgelerinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu. Rusya'nın açıklamasının doğrulanması halinde Moskova yönetimi savaşta bu zamana kadar ki en büyük kazanımı elde etmiş olacak.

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