Rusya: Mariupol'de bin 26 Ukrayna askeri teslim oldu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol kentinde bin 26 Ukrayna askerinin teslim olduğunu iddia etti.

Yapılan açıklamada, "Mariupol'de Rusya silahlı kuvvetlerinin ve Donetsk Halk Cumhuriyeti milis ünitelerinin başarılı saldırıları sonucunda Ukrayna'nın 36. Denizci Taburu'ndan bin 26 asker kendi istekleriyle silahlarını bıraktı ve teslim oldu" denildi

Rusya, 151 yaralı Ukrayna askerine teslim olmalarıyla tıbbi müdahalede bulunulduğunu ve Mariupol'deki askeri hastaneye götürüldüklerini belirtti.

Dün Facebook'ta paylaşım yapan Mariupol'deki bir Ukraynalı asker, cephanelerinin tükenmek üzere olduğunu ve yakında öldürüleceklerini veya esir alınacaklarını yazmıştı. Mariupol, 24 Şubat'ta başlatılan işgalden bu yana Rusya'nın en çok hedef aldığı şehirlerden biriydi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü, henüz teslim olma ile ilgili bir bilginin kendilerine ulaşmadığını belirtti.