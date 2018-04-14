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Dünya

Rusya: Macron, Putin'in kimyasal silah iddiaları konusundaki bulguları paylaşma talebini geri çevirdi

“Saldırıyı özellikle OPCW Duma'daki çalışmalara başlamadan önce düzenlediler”

14 Nisan 2018 21:36

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği saldırıyı 'yasa dışı' olarak niteledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'dan kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili bulguları paylaşmasını istediğini aktaran Lavrov, ancak Paris'ten ret cevabı alındığını duyurdu.

Hariciye ve Savunma Politikası Konseyi toplantısında konuşan Lavrov, Suriye saldırısının 'yasadışı ve kabul edilemez' olduğunu vurgulayarak, “Batılı ülkelerin saldırıyla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan bilgiler dışında hiçbir dayanağı bulunmadığını” söyledi.

'Macron, Putin'in bulguları paylaşma talebini geri çevirdi'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'dan kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili bulguları paylaşmasını talep ettiğini aktaran Lavrov, ancak Paris'ten ret cevabı alındığını aktardı.

“Saldırıyı özellikle OPCW Duma'daki çalışmalara başlamadan önce düzenlediler”

Rusya ve Fransa'nın Fransız uzmanları Duma'ya gönderme konusunda mutabakat sağladığını ancak daha sonra hiçbir Fransız yetkilinin Rusya Savunma Bakanlığı'yla temas kurmadığını belirten Lavrov, Batılı ülkelerin saldırıyı özellikle Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanları Duma'da çalışmalarına başlamadan hemen önce düzenlediğine dikkat çekti.

Lavrov, Şam yönetiminin OPCW uzmanlarının Doğu Guta'ya erişimini engellediğine dair açıklamaların gerçek dışı olduğunun altını çizdi.

“İddialarını kanıtlayamadılar”

Batı'nın kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili sunduğu 'kanıtların' uzmanlar için gülünç olduğunu ve iddiaların kanıtlanmadığını vurgulayan Lavrov şu ifadeleri kullandı: "Düzenlenen saldırıyı meşru kılmak için çürütülemez bulgular olduğunu söylüyorlar. Basın ve sosyal medyadaki verilerin yanı sıra hazırlanan bir videonun sunulması, uzmanlar için oldukça gülünç."

 

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