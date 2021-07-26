Rusya lideri Putin: Donanmamız gerekirse ölümcül vuruş yapabilecek kabiliyette

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin donanmasının suyun altındaki ve havadaki hedeflere "ölümcül vuruş" yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

St. Petersburg kentinde savaş gemileriyle yapılan bir geçit töreninde konuşan Putin, "Bugün Rusya donanması ülkemizin güvenliğini ve ulusal çıkarlarını koruma altına almak için ihtiyacı olan her şeye sahip" dedi.

Rus lider, "Suyun altındaki, yüzeyindeki ve havadaki düşmanları tespit edebiliyor ve gerekirse onları ölümcül bir vuruş ile hedef alabiliyoruz" diye konuştu.

Rusya'nın dünyanın en güçlü donanmalarından birine sahip olduğunu ifade eden Putin, geliştirdikleri hipersonik füzelerin hala "eşsiz" olduğunu söyledi.

ABD, Çin ve Fransa gibi ülkeler de kendi hipersonik füzelerini geliştirme planları olduğunu açıklamıştı.