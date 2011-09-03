T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Libya'yı bırakmıyor!

Rusya'dan, Libya'daki çıkarların korunacağı açıklaması ve Ulusal Geçiş Konseyi'ne Moskova daveti geldi.

03 Eylül 2011 03:00

T24 - Kaddafi döneminin Libya'sı ile milyarlarca dolarlık anlaşmaları bulunan Rusya'dan, Libya'daki çıkarların korunacağı açıklaması ve Ulusal Geçiş Konseyi'ne Moskova daveti geldi.

 
Rusya, NATO'nun Libya harekatına destek vermemiş, Başbakan Putin'den de 'haçlı seferleri' değerlendirmesi gelmişti.


Kremlin'den yapılan son açıklamada, Libya'da kim iktidar olursa olsun ulusal şirketlerin çıkarlarının her koşulda savunulcağı açıklaması geldi.


Ayrıca, Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkilileri Moskova'ya davet edildi.


Kremlin'den adı açıklanmayan bir yetkili, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, yeni yönetimde Rus şirketlerin bu ülkedeki çıkarlarını koruyacaklarını belirterek, "Biz bu konu hakkında sadece düşünmüyoruz, aynı zamanda somut adımlar da atıyoruz" dedi.


Yetkili, Rus hükümetinin atılacak somut adımlar üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü belirterek, Rus şirketlerinin Libya'da çalışmaya devam etmesiyle ilgili perspektifin de "çok kötü olmadığını" söylemekle yetindi.


Moskova'nın Muammer Kaddafi döneminde Libya ile enerji ve altyapı alanında milyarlarca dolarlık anlaşmaları bulunuyor. Rus yetkililer, bunların geçiş sürecinde ortadan kalkması konusunda duyduğu endişeyi dile getirmişlerdi.



"UGK yetkililerine Moskova daveti"


Bu arada, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in Afrika özel Temsilcisi Mihail Margelov da bugün yaptığı açıklamada, Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkililerini Moskova'ya davet ettiklerini söyledi.


Rusya'yı Paris'teki Libya Dostları Konferansı'nda temsil eden Margelov, UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil ile görüştüğünü ve kendisini iki ülke ekonomik-siyasi ilişkilerinin geleceğini konuşmak için Moskova'ya davet ettiğini kaydetti.


Davetin kabul edilip edilmediği konusunda bilgi vermeyen Margelov, Libya'da oluşturulacak uluslararası BM destek gücüne katılmaya hazır olduklarını söyledi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24