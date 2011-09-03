Rusya Libya'yı bırakmıyor!

T24 - Kaddafi döneminin Libya'sı ile milyarlarca dolarlık anlaşmaları bulunan Rusya'dan, Libya'daki çıkarların korunacağı açıklaması ve Ulusal Geçiş Konseyi'ne Moskova daveti geldi.



Rusya, NATO'nun Libya harekatına destek vermemiş, Başbakan Putin'den de 'haçlı seferleri' değerlendirmesi gelmişti.



Kremlin'den yapılan son açıklamada, Libya'da kim iktidar olursa olsun ulusal şirketlerin çıkarlarının her koşulda savunulcağı açıklaması geldi.



Ayrıca, Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkilileri Moskova'ya davet edildi.



Kremlin'den adı açıklanmayan bir yetkili, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, yeni yönetimde Rus şirketlerin bu ülkedeki çıkarlarını koruyacaklarını belirterek, "Biz bu konu hakkında sadece düşünmüyoruz, aynı zamanda somut adımlar da atıyoruz" dedi.



Yetkili, Rus hükümetinin atılacak somut adımlar üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü belirterek, Rus şirketlerinin Libya'da çalışmaya devam etmesiyle ilgili perspektifin de "çok kötü olmadığını" söylemekle yetindi.



Moskova'nın Muammer Kaddafi döneminde Libya ile enerji ve altyapı alanında milyarlarca dolarlık anlaşmaları bulunuyor. Rus yetkililer, bunların geçiş sürecinde ortadan kalkması konusunda duyduğu endişeyi dile getirmişlerdi.

"UGK yetkililerine Moskova daveti"



Bu arada, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in Afrika özel Temsilcisi Mihail Margelov da bugün yaptığı açıklamada, Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkililerini Moskova'ya davet ettiklerini söyledi.



Rusya'yı Paris'teki Libya Dostları Konferansı'nda temsil eden Margelov, UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil ile görüştüğünü ve kendisini iki ülke ekonomik-siyasi ilişkilerinin geleceğini konuşmak için Moskova'ya davet ettiğini kaydetti.



Davetin kabul edilip edilmediği konusunda bilgi vermeyen Margelov, Libya'da oluşturulacak uluslararası BM destek gücüne katılmaya hazır olduklarını söyledi.