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Dünya

Rusya, Lenin'in memleketinde ABD'ye üs veriyor

Rusya, Ulyanovsk kentindeki bir hava üssünün, Afganistan'a ikmal için ABD tarafından kullanılmasına izin vermeye hazırlanıyor.

14 Mart 2012 20:01

 

T24 - Rusya, Ulyanovsk kentindeki bir hava üssünün, Afganistan'a ikmal için ABD tarafından kullanılmasına izin vermeye hazırlanıyor. Ulyanovsk kenti, adını, Sovyet Devrimi'nin lideri Lenin'den alıyor.
 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu konudaki anlaşmayla ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerin, Ulyanovsk'taki hava üssünü Afganistan'a askeri kargo ve asker transferi noktası olarak kullanmasına izin verileceğini söyledi.
 
Associated Press'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, anlaşmanın bir süre sonra bakanlar kurulunda da ele alınacağını belirtti. Lavrov, anlaşmayı savunarak, NATO'nun Afganistan'daki başarısının Rusya'nın ulusal çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.
 
Lavrov, NATO misyonunun, Afganistan merkezli yasadışı uyuşturucu trafiği ve terör sorununun Sovyet ülkeleri ve Rusya'ya yayılmasına engel olunması konusunda önemli rol oynadığını ifade etti.
 
Moskova yönetimi daha önce başta ABD olmak üzere NATO üyelerinin, Afganistan'a ikmal için hava koridorlarını ve demiryollarını kullanmasına izin vermişti.
 
 
Lenin'in Memleketi
 
Ulyanovsk, asıl adı Vladimir İlyiç Ulyanov olan Lenin'in doğum yeri. Daha önceki ismi Simbirsk olan kentin adı, Lenin'in ölümünün ardından 1924 yılında değiştirilmişti.
 
LENİN'İN DOĞDUĞU KENT: ULYANOVSK / FOTO GALERİ
 
33 YIL ÖNCE İŞGAL ETMİŞTİ
 
Sovyetler, 1979'da Afganistan'ı işgal etmiş, Afgan mücahitlerle savaşan Rusları bu ülkeden çıkarmak için başta ABD ve NATO olmak üzere tüm Batılı devletler seferber olmuştu. Dünya savaşın eşiğine gelmiş, 10 yıl sonra ise Ruslar Afganistan'dan çekilmişti.
 
Hatta Rusya'nın Afganistan'daki mücadelesi, popüler Hollywood filmlerine de konu olmuştu. Bu filmlerin en ünlüsü olan "Rambo 3" filminde "Vietnam fatihi" ABD'li asker John Rambo, Afgan Mücahitlerle birlikte Rus askerlerine karşı savaşmıştı.

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