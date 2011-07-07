-RUSYA KUZEY KUTUP'UNDAKİ PETROLÜ İSTİYOR MOSKOVA (A.A) - 06.07.2011 - Rusya, Kuzey Kutup dairesinde doğal kaynakları işleme hakkı doğurabilecek olan kıta sahanlığı iddialarını gelecek, yıl BM gündemine taşıyacak. Başbakan Yardımcısı Sergey İvanov bugün yaptığı açıklamada, bu konudaki resmi ve bilimsel temellere dayalı başvurularını, ilgili BM komisyonuna gelecek yıl yapacaklarını söyledi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerine göre Kuzey Buz Denizi'nin yer aldığı Kuzey Kutup dairesi bölgesinde 90 milyar varil petrol ile dünyanın doğalgaz yataklarının el değmemiş kısmının yüzde 30'u yer alıyor. Bölgedeki buzulların erimesinden ötürü işlenebilir hale gelebilecek olan bu yataklar üzerinde Rusya'nın yanı sıra ABD, Kanada ve Danimarka da hak iddia ediyor. Kanada ve Danimarka, Rusya'nın kıta sahanlığı iddialarını reddediyor. Bu iki ülke, Rusya'nın hak iddia ettiği, deniz altındaki karasal kıta uzantısının Rusya'nın değil, kendi ülkelerinin topraklarının uzantısı olduğunu belirtiyor. Rusya Donanma yetkilileri de NATO'nun, bölgeye giderek daha ilgili hale geldiğini ve bunun Rusya'nın Kuzey Buz Denizi'ndeki çıkarlarına karşı tehdit oluşturduğunu belirtiyor.