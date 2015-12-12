Rusya Kuzey Kutbu'nun turizm noktasına çevirmeye çalışacak

Türkiye ile yaşanan uçak gerginliğinin ardından vatandaşlarına tatil için Türkiye’ye gitmeme çağrısı yapan Rusya, buradan fırsat çıkarmayı deneyecek. Rusya, yeni alternatifler yaratma çalışmaları çerçevesinde, ülkenin kutup bölgesinde turizmi canlandırmaya çalışacak.

Milliyet Gazetesi’nin haberine göre Ruslara yönelik “Antalya yerine kutuplara gidin” türünde bir kampanya hazırlamak için kolları sıvayan Rusya, söz konusu bölgede bir turizm cazibe merkezi yaratmak amacıyla ciddi teşvikler sağlayacak. Kuzey Kutup Dairesi’nin üzerinde yer alan ve Rus köylerinin de bulunduğu Svalbard takımadalarını canlandırmak isteyen Rusya, buraya pek rağbet etmeyen Rusları çekmeye çalışacak.

200 kişi gitmiş

İsveç, Norveç, Polonya ve Rusya’nın hem stratejik hem de ekonomik nedenlerle varlığını hissettirdiği Svalbard, Ruslar açısından, özellikle Sovyetler Birliği’nin ve kömür rezervinin bitmesi nedeniyle turistik bölgeye dönüşmüştü. Geçtiğimiz yıl 80 bin turistin ziyaret ettiği Svalbard’a sadece 200 Rus gitmiş. Kış sezonunda kar motosikletleriyle turların yapıldığı bölgede, yazları da balık avı ve çeşitli aktivitelerin yapıldığına dikkat çeken Rus yetkililer, şimdilerde Ruslara özel paketler hazırlamaya çalışıyor. Moskova’dan doğrudan uçuşların başlatılması, “her şey dahil” ucuz fırsatlar oluşturulması da gündemde.

Avrupalılar ilgi gösteriyor

Bölgeye en çok Avrupalıların ilgi gösterdiğine dikkat çeken Rus uzmanlar, yılda en az 100 bin turisti ağırlanabileceğini belirtiyor. Rus uzmanlar, bunun için bölgede turistik yapılar yaratılması, eski yapıların onarılması, terkedilmiş araçlar ve diğer endüstriyel kalıntıların temizlenmesi gerektiğini savunuyor. Ruslar, başka bölgelerde “petrolturizmi” konsepti de yaratmaya çalışacak. Bunun için Nizhnevartovsk bölgesindeki uygulama örnek gösterilirken, konseptin başka yerlerde de uygulanabileceği vurgulanıyor.