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Dünya

Rusya, Kuzey Kore'deki füzelerin fırlatılabileceği yerleri gözetlemeye başladı

Rusya: Topraklarımızı korumak için önlemler aldık

12 Ağustos 2017 01:26

ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan füze geriliminin artmasının ardından Rusya, Uzak Doğu Bölgesi'ndeki hava savunma kuvvetlerini güçlendirerek, füzelerin fırlatılabileceği yerleri gözetlemeye başladı.

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Kuzey Kore'nin son füze denemeleri sonrasında bölgedeki gerilimin tırmanması nedeniyle Rus ordusunun ülkenin Uzak Doğu Bölgesi'ndeki hava savunma sistemlerini teyakkuza geçirdiğini söyledi.

Ozerov, "Şu anda Kuzey Kore ve çevresinde yaşananların endişelenmemize ve topraklarımızı korumak için ilave önlemler almamız gerektiğini anlamamıza yol açmaması imkansız. Uzak Doğu Bölgesi'ndeki hava savunma ve hava uzay kuvvetleri güçlendirildi" dedi.

"Füzelerin fırlatabileceği bölgeleri takip ediyoruz"

Uzak Doğu Bölgesi'ndeki hava sistemlerinin teyakkuza geçirildiğinin altını çizen Rus senatör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuzey Kore ve çevresinde yaşanan tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Kuzey Kore'ye ait füzelerin fırlatılabileceği bölgelere daha fazla dikkat ediyoruz."

Kuzey Kore resmi haber ajansına konuşan bir askeri yetkili de, Guam'daki ABD üslerini hedef alacak ve Hwasong-12 balistik füzelerinin kullanılacağı bir saldırının üzerinde durduklarını açıklamıştı.

 

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