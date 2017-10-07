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Dünya

Rusya: Kuzey Kore, ABD'yi vurabilir

Rus milletvekili Anton Morozov'a göre, Kuzey Kore ABD'nin batı kıyılarını vurabilecek bir füzeyi test etmeye hazır

07 Ekim 2017 02:56

Kuzey Kore'yi ziyaret eden heyette yer alan Rus milletvekili Anton Morozov, Pyongyang yönetiminin ABD'nin batı kıyılarını vurabilecek bir füzeyi test etmeye hazır olduğunu söyledi.

Pyongyong'da temaslarda bulunan Liberal Demokrat Parti heyetindeki isimlerden Morozov, Kuzey Koreli yetkililerle yapılan görüşmedeki izlenimlerini anlattı. Morozov, "Uzun menzilli füze denemeleri için hazırlık yapıyorlar. Bize gösterdikleri matematik hesaplarına göre, geliştirdikleri bir füzeyle ABD'nin batı kıyılarını vurabilirler" dedi.

Sputnik'in haberine göre Rus vekilin aktardığına göre Kuzey Koreli yetkililer, atmosfere savaş başlığı bırakma ve bu savaş başlığını yönetme teknolojisine sahip olduklarını da ifade etti.

Kore yarımadasındaki durumdan endişe duydukları için barış misyonu olarak ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydeden Morozov sözlerini şöyle sürdürdü:  

"Pyongyang'daki yetkililer, nükleer denemelerine devam etmekte kararlı ve savaş söylemleri kullanıyorlar. Kapsamlı askeri eylemler yaşanmaması için tüm ilgili devletler duruma en kısa sürede müdahale etmeli. Liberal Demokrat Parti olarak sorunun barışçıl yollardan çözülmesinden yanayız."  

 

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