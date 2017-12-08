Rusya: Kuzey Kore ABD ile doğrudan görüşmek istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'nin ABD ile doğrudan görüşmek istediğini belirtirken, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'in bölgedeki tehditleri sebebiyle savaşın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) toplantısı için Viyana'da bulunan Lavrov, toplantı sırasında ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'a Kuzey Kore'nin ABD ile doğrudan görüşme yapma isteğini aktardığını söyledi.

Lavrov, "Kuzey Kore'nin her şeyden önce kendi güvenliği konusunda garantiler için ABD ile konuşmak istediğini biliyoruz. Biz bunu desteklemek ve bu tarz müzakerelerin gerçekleşmesini sağlamak için hazırız” dedi. Lavrov, bunu ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın da içinde bulunduğu ABD'li yetkililere aktardığını ifade etti.

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçme yolunda ciddi adımlar atması halinde görüşmelere açık olacağını söylemişti. Ancak ABD, Kuzey Kore'nin şu ana kadar böyle bir niyet sergilemediğini de belirtmişti.

Kuzey Kore: ABD'nin tehditleri savaşı kaçınılmaz yapıyor

Lavrov'un bu açıklaması Güney Kore ve ABD, Pasifik bölgesinde şimdiye kadarki en kapsamlı ortak hava tatbikatını gerçekleştirirken geldi. Toplamda 230 uçağın yer aldığı ortak tatbikata perşembe günü ABD'ye ait iki B-1B ağır bombardıman uçağı da katıldı.

Perşembe günü bir açıklama yayınlayan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kore ile birlikte bölgede yaptığı tatbikatlar ile "cepheleşmeye yol açan savaş çığırtkanlığının” savaşı kaçınılmaz hale getirdiğini belirtti.

Açıklamada, "Geriye kalan soru şu: Savaş ne zaman patlak verecek?” diye sorulurken, Kuzey Kore'nin bir savaş istemediği, ancak öyle bir ortam olursa bundan kaçınmayacakları ifade edildi.

Kuzey Kore'nin hem komşusu hem de müttefiki olan Çin ise her iki tarafa da sakin olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Savaşın çözüm olmayacağını söyleyen Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD ile Kuzey Kore'nin aralarındaki çatışmayı yatıştıracak adımları atmalarını ve birbirlerini tahrik etmemelerini umduklarını belirtti.

Bugüne kadarki en kuvvetli uzun menzilli balistik füze denemesini geçen hafta gerçekleştiren Kuzey Kore, bu füzenin ABD'ye erişebilecek kapasiteye sahip olduğunu söylemişti.

Reuters, DÇ/BD

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