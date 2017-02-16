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Dünya

Rusya: Kürtlerin katılımı olmadan Cenevre'de başarı imkansız

Lavrov: Moskova, Kahire, Astana ve Hmeymim grupları ile Kürtlerin uygun şekilde temsil edilmemesi halinde...

16 Şubat 2017 21:13

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'deki barış görüşmelerinin Kürtlerin katılımı olmadan başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi.

Rus haber ajansı Sputnik’te yer alan habere göre, Moskova'da bir araya gelen Lavrov ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecini görüştü.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriyeli taraflar arasında yapılması planlanan görüşmelerin Suriye muhalefetindeki farklı kesimlerin katılımıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Lavrov, "Moskova, Kahire, Astana ve Hmeymim grupları ile Kürtlerin uygun şekilde temsil edilmemesi halinde, Cenevre görüşmelerinin başarılı olması imkansız" dedi.

 

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