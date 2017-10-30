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Dünya

Rusya: Kürtleri, siyasi çözüm sürecine dahil etmeyi planlıyoruz

"IŞİD mevzilerinin imhası için operasyonlar sürüyor"

30 Ekim 2017 17:54

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriyeli Kürtlerin savaş sonrası düzene ve siyasi çözüme dahil edilmesinin planlandığını açıkladı. Ülkenin önümüzdeki haftalarda IŞİD’den temizleneceğini söyleyen Lavrentyev, "Kürtlerin savaş sonrası düzene ve siyasi çözüm sürecine daha aktif şekilde dahil etme konusunu ele alacaklarını" söyledi.

Russia Today (RT) ve Rossiya-24 televizyonuna demeç veren Lavrentyev, şunları kaydetti:

“Kürtler, Suriye topraklarının önemli bölümünü kontrol ediyor ve başta IŞİD olmak üzere ülkedeki terör örgütlerinin yok edilmesine önemli katkı sundu. Mayadin ve Ebu Kemal ile Fırat Nehri’nin batı ve doğusundaki son IŞİD mevzilerinin imhası için operasyonlar sürüyor."

Reuters ajansı da ilgili haberinde, Rusya’nın kasım ortasında Soçi’de ‘Suriye Halklarının Kongresi’ organize etmeyi planladığını, mümkün olan en geniş katılımın hedeflendiğini duyurdu. Buna göre, kongrede yeni anayasa üzerine çalışmalar da başlatılacak. 

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