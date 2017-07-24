Rusya: Kürtler, Suriye'deki çözüm sürecinde yer almalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli Kürtlerin, bu ülkedeki diğer etnik grub ve mezheplerle eşit derecede çözüm sürecine katılması gerektiğini belirtti.

Rudaw televizyonuna konuşan Lavrov, "Suriyeli Kürtler, diğer etnik ve mezhepsel gruplarla aynı haklara sahip. Tüm etnik ve mezhepsel gruplar çözüm sürecinde yer almalı ve Suriye devleti çerçevesi içinde haklarının sağlanacağından emin olmalı" dedi.

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da, Suriyeli Kürtlerin görmezden gelinmemesi ve Kürt temsilcilerin Suriye'nin yeni anayasasının hazırlanması sürecine katılmasına izin verilmesi gerektiğini söylemişti.