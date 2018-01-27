Rusya: Kürtler Soçi kongresinde olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenlecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne Kürtlerin de katılacağını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rossiya 1 televizyonunda Kürtlerin kongreye katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Zaharova “Katılacaklar” yanıtını verdi.

Bir kaç gün önce Reuters haber ajansına konuşan 'Cizire Kantonu Demokratik Özerk Yönetimi Danışmanı' Bedran Çiya Kurd ise ellerine henüz resmi bir davet ulaşmadığını söyleyip Zeytin Dalı Harekâtı'na atıfla, "Davet edilmemiz durumunda, Afrin'deki bu barbarca saldırgan işgal ışığında katılmamız mümkün değil" açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Soçi’de gerçekleştirilecek kongreye 1600 kişiyi davet etti.

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya, İran ve Türkiye adına Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılması planlananlara davet mektubu göndermişti.

İngiltere, Çin, ABD, Fransa, Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan'a gönderildiği belirtilen davet mektubunda, "Rusya, İran ve Türkiye adına sizi, bu ülkelerin liderleri Vladimir Putin, Hasan Ruhani ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2017 tarihli teklifi üzerine 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verilmişti.