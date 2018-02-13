Rusya: Kürtler siyasi sürece katılmalı

Rusya, Suriye'nin doğusunda Suriye Demokratik Güçleri'ni destekleyen ABD'yi ülkeyi bölmeye çalışmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kürtlerin siyasi sürece katılmasını istediklerini söyledi.

Suriye’de sahadaki hızlı gelişmelerin yanı sıra barış için diplomatik girişimler de sürerken, Rusya’dan Suriyeli Kürtler ilgili bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Rusya’nın hâlâ, Kürtlerin Suriye barış sürecine katılımından yana olduğunu’ söyledi.

Lavrov, ABD’yi de Suriye’de tek taraflı ve tehlikeli davranmakla suçladı; ABD’nin ‘Suriye’nin toprak bütünlüğünü riske attığını’ belirtti.